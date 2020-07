Schau TV bringt Literatur-Magazin

atUnter dem Titel Schau Geschichten integriert Schau TV ein Magazin zum Thema Literatur in sein Programm. Die Mission des Senders dazu ist, Literatur "Normalverbrauchern" schmackhaft zu machen und Belletristik aus seinem Nischendasein in die Massentauglichkeit zu hieven. Das ambitionierte Ziel an dem sich schon größere österreichische TV-Anbieter die Zähne ausbeißen, beginnt am 24. April 2014.