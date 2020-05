Schaffner ersetzt Heinzl bei Tripwolf

Schaffner kehrt nach Österreich zurück und war die vergangenen 13 Jahre in den USA, Australien und Deutschland für verschiedenen Startups tätig. So war er von 2000 bis 2006 Engineering Manager von Truck24 in Deutschland, danach von 2006 bis 2008 Leiter Project Management Office bei Mobile Messenger in Australien und ab 2008 Director Products des selben Unternehmens in Los Angeles. Für Mobile Messenger entwickelte Schaffner unter anderem die Android-App Gossip Confidential. Schaffner ist Absolvent der Fachhochschule Hagenberg.



Heinzl führte Tripwolf seit 2008 und wechselt in eine nicht näher spezifizierte Management-Funktion in der Papierindustrie.