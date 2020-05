Saubere Lebensenergie

Sonnengereift, sonnenverarbeitet

Farina Mühlen produzieren ab heute mit der eigenen Photovoltaik-Anlage die unterschiedlichen Mehl-Sorten. Dazu wurde die Kommunikationslinie, in deren Mittelpunkt der Claim "Die Kraft der Sonne" steht, erneuert. Transportiert wird dieser Wandel mittels neuem Packungsdesign und einer Kampagne. In Steiermark und Kärnten tritt Farina ab September via Printanzeigen und Plakaten verstärkt in der Öffentlichkeit auf. Die Kampagne realisierte die Agentur Mark II, das neue Unternehmen des früheren Cayenne Wien-Kreativgeschäftsführers Markus Huber.