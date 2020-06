Die Kaderschmiede der US-Komiker

Ein fixes Ensemble bestehend aus rund zehn Schauspielern - wenig liebevoll (und selten lange) als "Not Ready For Primetime Players" bezeichnet - spielt die Sketches. Schnell entdeckten prominente Schauspieler und Musiker die Serie auch als hervorragende Gelegenheit, mit Gastauftritten Sympathiepunkte beim Publikum zu sammeln. Und auch hier gilt: Ohne Selbstironie und Mut zum Kontroverse geht nichts. Wer bei Saturday Night Life auftritt, darf sich für nichts zu schade sein. Für einen der letzten Aufreger sorgte 2013 Christoph Waltz, als er in dem Sketch "Jesus Uncrossed" in Tarantino-Stil Jesus parodierte. Es war so etwas wie die Fortsetzung der Gesangseinlage von Sinead O'Connor, die bei ihrem Auftritt im Jahr 1992 ein Bild von Papst Johannes Paul II. zerriss - und damit für Empörung sorgte.

Doch solche Skandale sind selten geworden. "SNL ist zur Massenware geworden ist", konstatiert der Spiegel. "Die Siebzigerjahre und das 21. Jahrhundert sind so verschieden", klagte Tina Fey, einer der letzten Stars der Show, zuletzt in einem Interview mit derVanity Fair. "Es gibt keine Drogen und keinen Sex mehr in der Show."