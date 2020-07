Samsung streamt Staatsoper-Inszenierung in UHD

atDie Verdi-Oper Nabucco aus der Wiener Staatsoper wird am 7. Mai 2014 in Ultra High Definition übertragen. Angesichts dieser Bild-Qualität wird künftig ein Opernbesuch vielleicht obsolet. Vor allem da das Bild dann intensiver und emotionaler ist als in der Oper es jemals sein kann. Das Streaming erfolgt via Streaming-Kanal der Staatsoper.