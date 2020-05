Salzburger-Sportwelt-Kampagne im Epamedia-Netz

Ziel dieser Kampagne ist es, "hohe Awareness" für die Wintersport-Region sowie eine Assoziation von Ski amadé "mit lustvollen Wintersportfreuden" herzustellen.



In diesem Sinne wurde ein Poster Light-Kampagne umgesetzt und mit einer Sonder-Installation bis an die Grenzen der Werbeträger gegangen, wie obiges Bild veranschaulicht. Die Kampagne ist wiederum an "stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten im Großraum Wien" platziert, um die Streuung zu erreichen.



Für die Kreativ-Arbeit der Kampagne ist die Werbeagentur Pilz verantwortlich.