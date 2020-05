Russmedia und Kleine Zeitung im INMA-Finale

Russmedia Digital ist mit VOL.at Mobile Service Strategy in der Kategorie Best New Mobile Service und mit Live Ads - Billboard Silvretta Montafon in der Kategorie Best Marketing Solutions for an Advertising Client nominiert.



Die Kleine Zeitung hat Chancen auf einen INMA Award mit dem Spot "Nationaratswahl" in der Kategorie Best Use of an Event to Build News Brand.



Russmedia Digital muss sich im Finale gegen die neuseeländische APN NZ Media, das kanadische Medien-Unternehmen Winnipeg Free Media und das brasilianische Jornal do Commercio durchsetzen.



Die Kleine Zeitung steht mit der rumänischen Gazeta Sporturilor und dem kanadischen The Windsor Star im Finale.