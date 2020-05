Ruschin verlässt Straberger Conversations

atBenjamin Ruschin beendet seine Tätigkeit für Straberger Conversations um sich selbständig zu machen und will "in Kürze mit seinem eigenen Unternehmen starten". Er war seit September 2011 in der Vertriebsmarketing-Agentur tätig und verantwortete deren Geschäftsfeld Digitales. Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Michael Straberger gründete Ruschin nun noch die Marketing Natives International GmbH.