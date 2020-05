RTL Group verzeichnet wachsendes Ertragsniveau

Der TV-Konzern streicht im vorliegenden Zwischenbericht auch die Entwicklung der Ertragskennzahlen hervor, nennt das EBITA das "zweite beste Ergebnis in der Geschichte der Gruppe" und weist den deutschen TV-Werbemarkt als den im Perioden-Vergleich stabilsten aller Märkte, die sich alle rückläufig entwickelten, in denen der Konzern tätig ist. Was in der zuvor angesprochenen Umsatz-Entwicklung sichtbar wird.



Das EBITA-Ergebnis von RTL Deutschland verbesserte sich um 9,3 Prozent auf 306 Millionen Euro. Dessen Programm-Portfolio generierte im Verbund zwischen Jänner und Ende Juni 2013 im Zuschauermarkt und unter den 14- bis 59-Jährigen einen um 6,7 Prozentpunkte auf 31,2 Prozent gestiegenen Marktanteil.



"Alle relevanten Profit-Kennzahlen sind durch signifikantes Wachstum gekennzeichnet. Und das trotz schwierigen Wirtschaftsumfelds", kommentiert das CEO-Duo Anke Schäferkordt und Guillaume de Posch das Zwischenergebnis.