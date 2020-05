RTL Group legt an Profitabilität zu

Die Wachstumsstrategien des Medienkonzern für das Jahr 2014 in den drei Geschäftsfeldern Broadcast, Content und Digital sind definiert. Im Broadcast-Bereich wird in Inhalte und neue TV-Programme investiert und die Position in wachstumsstarken Märkten ausgebaut. Mit, beispielsweise, dem Start des Pay-TV-Kanals Geo TV am 8. Mai und einer Kooperation mit Vice. Das Content-Geschäft dreht sich um die Stärkung des Kerngeschäfts, die Diversifizierung des Portfolios, um den Ausbau des Networks und um die Schaffung eines skalierbaren digitalen Businesses.



Das Geschäftsfeld Digital und die diesbezüglich laufende Transformation wirkte sich 2013 in einem Umsatz in Höhe von 236 Millionen Euro, einem Umsatzwachstum von 26 Prozent innerhalb eines Jahes aus. Die Online-Video-Werbeerlöse legten um 31 Prozent zu. Die strategische Ausrichtung sieht wie folgt aus: