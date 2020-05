Rotes Kreuz bekommt Upart-Hilfe

Die Agentur war bereits 2013 für die Rettungsorganisation am Werk. Wie damals steht in der neuen Kampagne die rote Jacke der Helfer im Zentrum der Kommunikation.



Die Kampagne dreht sich um deren Anziehungskraft. Und von deren Attraktivität sollen möglichst viele Interessentinnen und Interessenten überzeugt werden, um neue freiwillige Rettungssanitäter zu gewinnen.



Die Kreativarbeit dreht sich um einen Appell, der stark an die Betitelung eines TV-Events im deutschsprachigen Fernsehen erinnert: "Ich bin deine Jacke - Hol mich hier raus!" Upart-Geschäftsführer Jörg Neuhauser erklärt dazu, dass die Rotkreuz-Jacke eine Stimme erhielt und zum Einsatz auffordert.