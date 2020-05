Roter Stern für Mashael Al Jaber

Al Jaber übernahm Kneissl 2008 mit dem Ziel daraus eine moderne Lifestyle-Marke zu machen. Auf Basis der traditionsreichen Skimodelle sollen unter der Marke Kneissl Sportgeräte, Sportmode, Hotels und sogenannte Star-Lounges entstehen und vermarktet werden. So wurde in Innsbruck die erste Star-Lounge eröffnet. In Kärnten und Osttirol sind zwei Kneissl-Hotels geplant.



