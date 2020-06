"Rift Valley: Im Paradies der Tiere

Das Rift Valley ist mehr als ein geologisches Phänomen. An der 6000 Kilometer langen Bruchlinie zwischen Ostafrika und der arabischen Halbinsel, vom Libanon bis Mosambik schuf das Mahlwerk der Kontinente eine Welt wie von einem anderen Stern.

Harald Pokieser und sein Team haben für " Universum" versucht, das gewaltige Thema mit sechs Kameramännern in mehr als 200 Drehtagen zu bändigen und in drei Teilen zu präsentieren. 3Sat zeigt alle drei Teile heute ab 20.15 Uhr.

Es ist kein Tal, wie der Name vermuten lassen würde, sondern ein Landstrich im wahrsten Sinne des Wortes, geschaffen von den inneren Kräften der Erde und dem Mahlwerk der kontinentalen Platten. Der große Graben hat das heutige Bild des Planeten Erde nachhaltig geprägt: Vor 40 Millionen Jahren kollidierte die mächtige afrikanische Platte mit Europa. Arabien trennte sich von Afrika ab, im Lauf von Jahrmillionen öffnete sich eine Lücke und machte Platz für das Rote Meer. Unter dem Kontinent sammelten sich in Ostafrika gleichzeitig gewaltige Lavamassen und wölbten das Land auf. Durch den Druck bildeten sich Risse, Magma trat aus und floss wie ein Meer aus Feuer über das Land. So entstanden die Hochebenen von Äthiopien und Kenia und später Naturwunder wie der Kilimandscharo, Mount Kenia, die Virunga-Berge, die Serengeti und der Tanganjikasee.