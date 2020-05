Restaurants teuer als Coupons

Von den mehr als 500 Millionen Dollar gingen 151 Millionen in bar an die Restaurant-Bewertungsplattorm Zagat. Ein überraschend hoher Kaufpreis. Experten rechneten damit dass Google Zagat zwischen 65 und 125 Millionen US-Dollar wert sein würde. Dagegen war dem Konzern DailyDeal "nur 114 Millionen Dollar" wert.



Die teuerste Google-Akquisition in diesem Jahr war bisher der Reisedaten-Anbieter ITA Software mit einem Kaufpreis von 676 Millionen Dollar.