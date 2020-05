Renault relauncht Angebotsplattform

Die Plattform, auf der, im Gegensatz zu Renault.at auch die Nutz- und Elektrofahrzeuge der Automarke angeboten werden, wurde von der Agentur in Hinblick auf eine verbesserte Usability sowie auf die Nutzung durch mobile Endgeräte weiter entwickelt.



Die Usability-Verbesserung dient dazu, den Nutzern das oder die für ihre Verwendungszwecke in Frage kommenden Renault-Modelle einfacher und schneller zu finden und so die Entscheidung für ein Fahrzeug der Marke herbeizuführen.



Die "Mobilisierung" ist ganz klar mit dem Streben nach Weiterverbreitung von Renault-Angebote.at verbunden. Mehr Informationskontaktpunkte über mehr digitale Endgeräte erhöht die Penetration des Angebots, dessen Wahrnehmung und wirkt sich letztendlich wiederum auf die Marken-Rezeption insgesamt aus.



Tunnel23.com schuf ein technisch und gestalterisches Modell von Renault-Angebote.at, das sich nutzerseitig primär durch seine flexible Anpassung an den jeweiligen Endgeräte-Screen zu erkennen gibt.

Credits:

Auftraggeber: Renault Österreich; Werbeleiterin: Natascha Tomaschewsky-Swoboda;



Agentur: Tunnel23.com; Beratung: Marcus Hantschel, Leo Ochsenbauer; Art Director: Florian Rieder; Art Director Technical: Adam Tubak; Programmierung: Markus Wildzeiss.



