Reicho begrünt Himmelhoch

Reicho war für die eingangs genannte Partei als Referent für Kampagnen-Management und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Sein Berufsweg in die Kommunikationsbranche begann im Rahmen eines einschlägigen Studiums in Graz. Und zwar bei Walter Gröbchens Monkey Music als Pressebearbeiter und Event-Manager. Dann bestieg Reicho mit Hubert von Goisern dessen Donau-Schiff um die Linz Europa Tour 2007 - 2009 eingebettet in das Kommunikationsteam zu begleiten.



Diese berufliche Vita in Kommunikationsgattungsbegriffe übersetzt, lautet: Reicho kann Public Relations, Online-Kommunikation, Event-Management und politisches Kampagnen-Management.



