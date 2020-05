Red Bull Media House verdichtet Servus-Portfolio

Servus Gute Küche erscheint damit zum zweiten Mal. Diese Publikationsfrequenz will Red Bull Media House auch künftig beibehalten. Die nächste Augabe des Magazins ist für den März 2014 angesetzt.



Die aktuelle, zweite Ausgabe 2013 wird in einer Druckauflage von 70.000 Stück produziert. Davon werden 15.000 Exemplare in Deutschland distribuiert.