Rdio kommt nach Österreich

Wie üblich soll diese Kostenlos-Nutzung früher oder später konvertieren. Denn Rdio liefert Musik gegen Bezahlung. 4,99 Euro kostet die unlimitierte Web-only-Nutzung und 9,99 Euro das unlimitierte auf mobile Endgeräte ausgeweitete Musik-Vergnügen.



Die, die Musik, Tracks und Künstler begleitenden Services ähneln jenen anderer Streaming-Dienste. Rdio nimmt für sich in Anspruch eine Musik-Bibliothek mit 18 Millionen Titel bereitstellen zu können. Doch wer braucht schon so viel Musik, die Nutzer insgesamt weder hören wollen noch können und auch nicht als Marketing-Argument beeindrucken.



Rdio expandiert in der aktuellen Welle neben Österreich auch noch in die Märkte Mexiko, Irland, Island, Italien, Lettland und Brasilien. Derzeit ist der Musik-Dienst in 24 Märkten nutzbar.