de // Johannes Huth löst Götz Mäuser als Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media AG ab. Huth ist Partner und Head of Europe des Gesellschafters KKR. Mäuser, Partner des zweiten Gesellschafters Permira wird Stellvertreter Huths in dem Gremium. Permira entsandte in den ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat neben Mäuser noch Jörg Rockenhäuser. KKR ist zusätzlich zu Huth mit Robin Bell-Jones, Greg Dyke und Clive Hollick vertreten.