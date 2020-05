Raiffeisen Ware Austria bestellt neue Führung

Mayerhofer und Wolf sind lange Jahre im Management von Raiffeisen Ware Austria und beide als Vorstandsdirektoren seit etwa drei Jahren auch Mitglieder des Vorstands.



Mayerhofers Agenden, die sich bislang um Landtechnik und Bau drehten, werden um die Bereiche Marketing, Finanzen und IT erweitert. Vor seine Bestellung in den Vorstand war er 15 Jahre Geschäftsführer der Unser Lagerhaus Warenhandelsges.m.b.H in Kärnten und Tirol.



Wolf, der derzeit für die Bereiche Agrar und Energie zuständig ist, wird ab 1. Juni 2012 auch für Personal/Verbundmanagement und Recht verantwortlich sein. Er ist seit 27 Jahren im Unternehmen und dessen Vorgänger-Organisationen beschäftigt. Vor seiner Bestellung in den RWA-Vorstand im Jahr 2009 war Wolf in verschiedenen Führungsfunktionen tätig.



atmedia.at