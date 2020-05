Raiffeisen-Ethnobanking-Projekt für Brainworker

Mit dieser Kommunikation will die Raiffeisenlandesbank alle Kunden, die regelmäßig Bargeld aus Österreich transferieren, insbesoders jedoch Menschen mit familiären Wurzen in der Türkei sowie im ehemaligen Jugoslawien haben, ansprechen.



Die Agentur vertieft damit, die bestehende, langjährige Geschäftsbeziehung mit der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.



Brainworker nimmt darüber hinaus die eigene unternehmerische Kommunikationspflicht ernst und entwickelte die Corporate Identity weiter. In Zuge dessen wurde das Logo zu einer Wort-Bild-Marke ausgebaut und um den Claim Vielfalt kommunizieren erweitert.