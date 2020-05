Radlberger lässt Mitarbeiter für sich sprechen

Mit diesem Werbekonzept von Wien Nord wird die Verbindung von Mitarbeiter und Produkt, die als besonders wahrgenommen werden soll, realisiert.



Aus dem firmen-internen Stimmen-Casting gingen dann Sabine Karl, Manfred Günter, Günther Bruckner, Ulrich Huber und Bernhard Schmalzer als akustisches Markenbotschafter hervor. Sie wirkten in weiterer Folge auch an der Textierung ihrer eigenen "Sommer wie damals" mit. In den Geschichten geht es um einen ersten Kuss, Flaschendrehen, eine Wasserrutsche und einen Gartenbesuch bei Oma.