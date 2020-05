Radio Max für Italien

Das italienischsprachige Programm wird in Wiener Neustadt produziert. Die Kunden der Penny-Märkte in Italien werden über neue Produkte und Aktionsangebote informiert, erhalten Tipps, Wetter- sowie Sportinformationen und werden mit Nachrichten versorgt. Korrespondenten liefern entsprechende Inhalte. Darüber hinaus bekommen die Mitarbeiter eine Morning Show geliefert. Das Einkaufsradio ist seit 2001 in den Billa-Niederlassungen in der Slowakei, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, der Ukraine sowie der Tschechischen Republik zu hören.