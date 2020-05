Radio Energy lanciert Listener-Generated-Radio

Für die Newcomer-DJs dauert jede Wettbewerbsrunde eine Woche. Die Energy-Community wählt wöchentlich eine DJane oder einen DJ mit den meisten Stimmen ins Radio-Studio. Dort wird das Talent sein Kurz-Set spielen und anmoderieren.



Für diese Promotion ist echonet verantwortlich. Die Agentur bündelt Energy.at, Facebook.com/EnergyÖsterreich, das Senderprogramm und schafft die notwendige Kommunikation rund um die "15 Minutes of Fame".



Radio Energy stimuliert damit die Partizipation und Interaktion der Hörer am Programm sowie Multiplikator-Effekte in der Community-Kommunikation, stärkt die Hörer-Bindung, schafft einen Anreiz für neue Hörer, individualisiert die Entertainment-Erfahrung und vermittelt jenen, die on Air spielen, ein Erlebnis wie Radio hinter den Kulissen funktioniert.



atmedia.at