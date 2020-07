Radio Arabella versorgt mehr Oberösterreicher

Seit 8. Mai sendet Radio Arabella von St. Georgen im Attergau auf der Frequenz 97,8 und von Unterach am Attersee von 95,4 aus. Über beide Frequenzen bekommt der Privatsender Zugang zu einer zusätzlichen technischen Reichweite von 70.000 Menschen. 55.000 entfallen auf das lokale Sendegebiet St. Georgen und 15.000 auf Unterach.



Die KommAustria vergab diese Frequenzen im Jänner an Radio Arabella Oberösterreich. Der Sender strahlt nun in Oberösterreich sein Programm über fünf Frequenzen ab.