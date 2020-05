Radfahrer brauchen keinen Spritpreis-Rechner

Kernpunkte von Fahrradwien.at sind der von Toursprung kommende Routenplaner sowie einen Terminkalender für den Bicycle-Life-Cycle und ein Blog, in dem nicht nur die Tücken des städtischen Verkehrs diskutiert oder motorisierte Verkehrsteilnehmer beschimpft werden sollen.



Fahrradwien.at wurde von Fonda in Responsive Design realisiert. Das freut die Agentur wenn das jetzt hier steht, weil Responsive Design gerade ziemlich schick ist. Es erleichtert, das muss schon festgehalten werden, das gestalterische Leben. Denn durch diese Design-Spielart passen sich Online-Inhalte automatisch an den jeweiligen Web-Browser an, der auf die damit erstellten Inhalte zugreift. Somit ist die Nutzung von Desktop, Laptop, Smartphone und Tablet möglich.



atmedia.at