QVC Plus on air

In Themenshows werden die Produktfelder des Homeshopping-Senders präsentiert.



Mit diesem Launch wurde der Markenauftritt redesignt. Der Sender verfügt nun über ein neues, variierbares Logo. Dahinter steht das Motto: "So bunt wie das Leben, so abwechslungsreich wie nie!" Die Hauptfarben des Auftritts sind Mint, Orange und Hellgrün. Sie werden in Hauptabsatzkanälen TV, Online und Print zu treffen sein.



QVC Plus wird via Satellit in Deutschland und Österreich verteilt und startet mit einer technischen Reichweite von 14,2 Millionen Haushalten. 2011 folgt das Online-Streaming. Die Kabelverbreitung erfolgt ab sofort Stück für Stück.