Puls 4-Gruppe erhält Zuwachs: Zwei neue Sender ab Juli

Die ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe erhält Zuwachs: Ab 15. Juli launcht das Unternehmen mit ProSieben Maxx Austria und Sat.1 Gold Österreich hierzulande zwei weitere Sender, bei denen es sich um Österreich-Versionen der deutschen Ausgaben handelt. Ausgerichtet auf Männer zwischen 30 und 59 bzw. Frauen zwischen 40 und 64 Jahren sieht Puls 4-Chef Markus Breitenecker eine "komplementäre Ergänzung".

Zum Start sind die Sender in 500.000 Haushalten via Kabel und Satellit empfangbar, wobei man die technische Reichweite sukzessive ausbauen will. "Das sind die neuen Bodyguards für die Prinzessin Puls 4", erläuterte Breitenecker im Gespräch mit der APA die Positionierung der Angebote. ProSieben Maxx wurde in Deutschland im September des Vorjahres gestartet, Sat.1 Gold bereits Anfang 2013. Die österreichischen Versionen werden einerseits um eigenes Programm ergänzt, und bieten andererseits Platz für heimische Werbung. Verantwortlich für den Senderlaunch zeichnen Ilona Happel, Mitglied der Geschäftsleitung von ProSiebenSat.1 Puls 4, und Projektmanager Mario Lenz.