Puls 4 betitelt Start-up-Show mit 2 Minuten 2 Millionen

In der Show sollen Start-ups zum Zug kommen, die bereits existieren und ihre Geschäftsmodelle in der Marktrealität unter Beweis stellen respektive Prototypen von Produkten vorweisen können. Sie sollen über dieses TV-Format Zugang zu einer Early Stage-Finanzierung bekommen.



Es ist zu erwarten, dass in der Show ausgewählte Start-ups mittels zweiminütiger Präsentation für ihre Geschäftsmodelle und ihre Produkte werben. Die Business Angels, die zur Beurteilung und Bewertung notwendigen Unternehmensinformationen der Bewerber nicht-öffentlich prüfen und ihre Entscheidungen in einer TV-adäquaten Form kundtun.