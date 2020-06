Prügelei mit Sido: Gutachter erklärt Heinzls Umfaller

Freunde waren sie nie – Gesellschafts-Reporter Dominic Heinzl, 49, und Rüpel-Rapper Sido, 32. Am Küniglberg war die intime Feindschaft bekannt. Sie führte dazu, dass Heinzl den Juror der Show „Die große Chance“ gar nicht interviewen durfte. Ein Kollege war dafür abgestellt.

Am 19. Oktober 2012 gab es dennoch „Feindberührung“. Die beiden gerieten aneinander – oder besser gesagt: Sidos Faust traf Heinzls Kopf. Dieser torkelte noch zwei Schritte und ging rund zwei Sekunden später zu Boden. Eine Woche später berichtete News in einer Titelstory unter der Schlagzeile „Watschn-Sido: So hat ihn Heinzl reingelegt“. Mehr oder weniger unverhohlen wird darin darauf angespielt, dass Heinzl eine glatte „ Schwalbe“ hingelegt hätte. Der Moderator klagte wegen übler Nachrede.

„Ich bin den Spott und die Häme leid“, erklärte er gestern am Wiener Landesgericht. Sido blieb dem Verfahren fern. Parallel läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen ihn.