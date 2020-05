int // Ketchum und Pleon fusionieren. Die beiden Kommunikationsunternehmen sind in 66 Märkten mit 103 Büros und über 2.000 Mitarbeitern tätig. Ketchum wird als globale Marke fungieren. In Europa wird das Unternehmen unter Ketchum Pleon auftreten. New York bleibt das Headquarter. In Europa laufen die Fäden in Düsseldorf zusammen. Ketchum gehört zur Omnicom Group.