ProSiebenSat.1 Puls 4 vermarktet Tape.tv

Die Tape.tv-Audience ergänzt und komplettiert das Musik- und Lifestyle-spezifische Reichweiten- und Zielgruppen-Spektrum sowie das Angebot an Video-Werbekontakten in der ProSiebenSat.1 Puls 4-Vermarktung. Das Medien-Unternehmen verstärkt parallel dazu die Promotion von Tape.tv in Österreich, um die bestehenden Vermarktungsassets auszubauen.