ProSiebenSat.1 hängt RTL zum Jahresstart ab

"Wir sind gut in das Geschäftsjahr 2014 gestartet: Alle Segmente haben im ersten Quartal 2014 weiter zugelegt", resümierte ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling am Donnerstag. Der Umsatz stieg um 3,3 Prozent auf 581 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten legte um 9,5 Prozent auf 140 Mii, Euro zu. Unter dem Strich blieb ein leicht gesunkener Gewinn von 49 Mio. Euro, weil Wertberichtigungen auf Finanzbeteiligungen anfielen. Ebeling setzt zunehmend auf das boomende Online- und TV-Produktionsgeschäft, mit dem er auch stärker im Ausland expandieren will.

Mit seiner werbefinanzierten Senderflotte um die Flaggschiffe ProSieben und Sat.1 beschränkt er sich hingegen noch auf die deutschsprachigen Länder. Doch auch hier zeigen die Vorzeichen derzeit nach oben. Höhere Umsätze aus der Vermarktung von TV-Werbezeiten und die zunehmende Verbreitung seiner HD-Kanäle ließen das operative Ergebnis im TV-Geschäft um 10,6 Prozent auf 119 Mio. Euro steigen. Im Gesamtjahr erwartet das Management weiter ein Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, bereinigtes Ebitda und Konzerngewinn sollen über dem Vorjahr liegen.

Auch RTL versucht, sich vom Werbefernsehen unabhängiger zu machen. Um die 60 Prozent des Gesamtumsatzes seien derzeit Werbeeinnahmen, erläuterte RTL-Co-Chefin Anke Schäferkordt im Gespräch mit Reuters. Das dynamischste Wachstum sieht sie derzeit in digitalen Geschäften und setzt dabei insbesondere auf Online-Videos. Mit dem Kauf von BroadbandTV im vergangenen Jahr sei die Zahl der Videoabrufe um 228 Prozent gestiegen. RTL verdient dabei durch Werbeschaltungen.