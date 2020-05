ProSiebenSat.1-Gruppe launcht Maxdome.at

at, deDie ProSiebenSat1-Gruppe "regionalisiert" den unter Maxdome firmierenden Film-Vertrieb und launcht Maxdome.at. Damit ist ebenso wie in Deutschland eine Video-on-Demand-Library im Umfang von, wie das Medienunternehmen beziffert, "50.000 Inhalten" via Internet sowie per Smart-TV-App konsumierbar. Ein deutlicher Unterschied in der Angebotslegung ist der Preis. Maxdome.at-Käufer bezahlen 14,99 Euro pro Monat. Maxdome.de-Bezieher hingegen 7,99 Euro.