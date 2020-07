ProSiebenSat.1 beteiligt sich an Talenthouse.com

Der Medien-Konzern erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an Talenthouse und erweitert damit sein Digital-Portfolio. Damit schafft es sich Zugang zu einer internationalen Kreativ-Community und Kreativität sowie für Marken einen weiteren Zielgruppen-Zugang und zu Konsumenten, die sich durch spezifische Bedürfnisse auszeichnen. Was wiederum gewisse Vermarktungskonzepte ermöglicht.



Talenthouse kann, wie Scharf dazu anmerkt, seine Gemeinschaft vergrößern und erhält über diese Beteiligung Expansionsenergie im deutschsprachigen Raum. Diese Community bietet Marken wiederum charakteristische Effekte in der viralen Verbreitung von Inhalten. Darüber hinaus ist sie in Produktentwicklungsprozessen integrierbar.