ProSiebenSat.1 beteiligt sich an Deezer

Und Ampya wird diesem Ziel untergeordnet und dessen operatives Geschäft in Deezer eingebracht. Das kann durchaus als schnelles und vor allem erwarbares Ende von Ampya interpretiert werden. Außerdem stellt die Mediengruppe ihre Marketing-Energie aus Fernsehen und Online in die Deezer-Weiterentwicklung ein. Darüber hinaus setzt Deezer die zwischen Vodafone und Ampya bestehende Kooperation fort.



Ampya-Assets wie das Portal Ampya.com, das redaktionelle Inhalte und News zu populären Musik-Genres liefert, Events sowie die im Herbst von der ProSiebenSat.1-Gruppe übernommene Plattform Songtexte.com werden künftig in die MyVideo-Ökosphäre integriert sein.



Die Geschäfte von Deezer im deutschsprachigen Raum führt Michael Krause. Außerdem verlässt CEO Axel Dauchez den Musikstreaming-Dienst. Er wechselt in die Publicis Groupe und wird CEO von Publicis Worldwide.