ProSieben Maxx und Sat.1 Gold starten in Österreich

On Air gehen die beiden Programm am 15. Juli 2014. In der ersten Phase steht das Potenzial einer technischen Reichweite von 500.000 Haushalten in Österreich zur Verfügung. Stix kündigt eine sukzessiven Ausbau dieser Reichweite nach dem Motto volle Power an. Dafür verrät er auch eine Ziel-Definition: "Bei den Programm-Listings wollen wir unter die Top 15."



ProSieben Maxx und Sat.1 Gold werden auch ihre Österreich-Programmteile erhalten. Wetter-Informations und die Puls 4 News stehen als erste Integrationsschritte fest. Weitere Puls 4-Inhalte zur Austrifizierung der beiden Programme werden derzeit in Erwägung gezogen.