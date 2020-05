Programmie am Puls der Zeit

at // 116 Seiten, drei Redakteure aus dem Haus, keine Marketingkosten, 116 Seiten davon 70 Seiten TV-Programm und 46 Seiten Mantel-Programm und ein Anzeigen-Seiten-Preis von circa 6.000 Euro. Das sind die Eckdaten zu Wolfgang Fellners am 14. November erscheinenden TV-Programm-Zeitschrift. Mit dem Produkt will Fellner die den heimischen Tageszeitungen beiliegenden Supplements wie "TV Woche" und "tele" angreifen. Horizont, Nr. 44, Seite 1