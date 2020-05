profil-iPad-Edition wird Realität

Die Kern-App ist kostenlos. In einer Free-Trial-Phase werden vier Wochen-Ausgaben ebenfalls kostenfrei zu beziehen sein. Ab der Ausgabe 30, die am 23. Juli erscheint, kostet die wöchentliche iPad-Edition des Magazins 2,99 Euro und liegt damit 0,21 Cent unter dem Copypreis der Printversion.



Das optische Erscheinungsbild ähnelt, was naheliegend war, dem Printprodukt. Zwei Schriftgrößen erleichtern das Lesen. Die Inhalte gehen über die Magazin-Inhalte hinaus. Zusätzliche redaktionelle Inhalte, Videos, Bilder, Hintergrund-Informationen sowie Bookmarking-Möglichkeiten und direkte Kontakte zu den Autoren reichen die iPad-Edition an.

Weltweit-Winkel Österreich

"profil ist nun weltweit erhältlich und das bereits am Samstagnachmittag", hebt Herausgeber Christian Rainer hervor. Und gerade die weltweite Verbreitung hat es ihm angetan, denn "weltweit heißt nämlich auch in jedem Winkel Österreichs, und Samstag nachmittags ist in New York Samstagmorgen."



Für diese profil-Ausgabe ist die Agentur Codewort, die bereits News und Datum "padifizierten", gemeinsam mit Nana Siebert, der Projektleiterin seitens der Verlagsgruppe News verantwortlich.



