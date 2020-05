Privater Mitbewerb tut dem ORF gut

Diese Programm-Offensive soll das duale Rundfunk-System in Österreich, das Kloiber erwartungsgemäß als "noch immer nicht ausgewogen" bezeichnet, weiter in die richtige Lage bringen. Die dafür notwendigen Gewichte sind Quoten, die ATV mit Fussball und der Eröffnung der Olympischen Spiele in Sotschi 2014 auf die Waage der Rundfunk-Dualität des Landes legt. Kloiber will für ATV "ordentliche Marktanteile" erreichen, "die die Werbewirtschaft dazu bringen, das in etwa bei uns auszugeben, was wir ausgeben". Nach zehn Jahren "redlicher Bemühungen" ist Fernsehen in Österreich für ihn "nicht das tolle Geschäft" und betont, er sei "nicht unglücklich" mit dem bisher Erreichten.



Nicht ganz so froh, wie die ATV-Bilanz stimmt ihn die Medienpolitik im Land, der er Mutlosigkeit attestiert und die nach der Wahl alle vor der Wahl gemachten Schwüre wieder vergießt. Und nach dem Gießkannen-Prinzip zwar alle Marktteilnehmer bedenkt, dabei für "jeden ein bisschen und für einen mehr" verteilt. Kloiber: "Das festigt nicht das duale Rundfunk-System. Das zwingt den ORF nicht, seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen und hält die österreichischen Filmschaffenden weiterhin in der Abhängigkeit vom ORF."



Dabei liegt Kloiber daran, dem ORF "genügen Auskommen über seine Gebühren-Einnahmen zu geben". Aber halt "nicht über Haushaltsabgaben und diverse andere Förderungstöpfe, die ihm Millionen ersparen".