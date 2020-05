Print noch stärker als Internet

In dem Report ist ausgewiesen, dass Print-Nachrichten täglich 2,3 Milliarden Menschen erreichen. Online-Nachrichten und Online-Medien "um ein Fünftel weniger" und somit rund 1,9 Milliarden Menschen.



Wieviele Jahre brauchten die Zeitung oder das Fernsehen um 1,9 Milliarden Menschen zu erreichen? Garantiert länger als 20 Jahre.



Dafür ist die tägliche Print-Auflage von 528 Millionen Stück im Jahr 2009 auf 519 Millionen gesunken. Die durchschnittliche Auflage einer der derzeit ingesamt 14.853 Zeitungstitel beträgt 17.000 Stück. Während in Asien und dem pazifischen Raum die Zeitungsauflagen stiegen, gehen sie in der "ersten Welt" zurück. In Nordamerika ging die Gesamtauflage innerhalb von fünf Jahren um 17, in Westeuropa um 11,8 und in Zentral- und Osteuropa um 10 Prozent zurück.



In Island erreichen Zeitungen 96 Prozent der Bevölkerung, in Japan 92 Prozent, in Skandinavien 82 Prozent. In Österreich sind es, laut jüngster Media-Analyse, 73 Prozent.