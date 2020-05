Premiumnet erweitert Service-Inventar

Die über DirectAds zugänglichen CPC-Reichweiten liefern

börse-express.com

diepresse.com

kleinezeitung.at

kurier.at

krone.at

nachrichten.at

nachrichten.at news.at

salzburg.com

tt.com

vol.at

wirtschaftsblatt.at



Die Kampagnen-Einbuchung ist operativ in drei Schritten möglich. Die Auslieferung ist nach Märkten - Österreich, Deutschland, Schweiz - definierbar und innerhalb Österreichs wiederum auf die Bundesländer regionalisierbar. Das heißt wiederum, dass die Performance Marketing-Kampagnen in beispielsweise Vorarlberg grundsätzlich dann auf vol.at oder in Oberösterreich auf nachrichten.at platziert sein können.



Die 0,30 Euro ist der Mindesteinsatz pro Klick. Das DirectAds-System agiert mit differenzierten Auslieferungswahrscheinlichkeiten. Das heißt, dass über den auch selbst definierten Klickpreis, der über dem Einstiegspreis liegen soll und nicht muss, die Performance der Kampagne gesteuert wird. Kurz: Je höher der CPC umso besser die Kampagnen-Performance im Premiumnet. Einfluss auf die Platzierung einer Kampagne sowie auf deren zeitliche Aussteuerung, abgesehen vom definierbaren Start bis zum Ende der Aktion, gibt es keinen.



Dessen operatives Management obliegt Ligatus.