Prefa-Etat an Fessler.Schmidbauer

at // Die Übernahme der Prefa-Marketingleitung durch Rudolf Körber zeigt sich auch anhand der Etat-Neuvergabe. Die Prefa-Markenwerbung in Österreich und 15 weiteren Märkten kommt in Hinkunft von Fessler.Schmidbauer. Körber und die Agentur nehmen eine Repositionierung vor. Dabei bleiben, laut Fessler.Schmidbauer, nur Logo und Claim "Das Dach, stark wie ein Stier!" unangetastet. atmedia.at