PPV avanciert zum Employer Brand

Die Wort-Bild-Marke reflektiert die eigene Position der Unternehmen dieser Industriesparte als "attraktive, krisensichere Arbeitgeber". Der Claim Packen Wir's ist bewußt als Handlungsaufforderung an Interessierte zu verstehen. Das Key Visual, ein Papierflieger, soll Erinnerungen an die ersten eigenen Basteleien, die überlicherweise Papierflieger waren, und die damit verknüpften Aha- und Lernerlebnisse evozieren.



Die von MarkenStern entwickelte Employer Brand soll unter "jungen, interessierten Menschen, die Ausbildungs- und Karrierewege" in der papierverarbeitenden Industrie suchen, Kommunikationswirkung entfalten.