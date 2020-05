Porsche auf der Strassenbahn

In der Umsetzung wird die "Bildsprache auf essentielle Elemente reduziert und die Typografie zum alles bestimmenden Faktor". Dabei "rückt die Porsche Nomenklatur als Symbol für höchste technische und Design-Ansprüche in den Mittelpunkt".



Der Werbemittel-Einsatz erstreckt sich "vom Flyer bis zum Branding eines Cityrunners". Und dessen Gestaltung brachte SPS Marketing bereits in April-Wertung einen Transport Media Award ein.



Damit sieht Gerhard Preslmayer, geschäftsführender Gesellschafter der Agentur, den Beweis erbracht, "dass man als österreichische Agentur mit den richtigen Ideen und einem stimmigen Konzept auch für globale Marken Kommunikationslösungen entwickeln kann". Denn, ergänzt er, "Marken wie Porsche setzen die Messlatte bei Design-Entwicklung und Markenpflege besonders hoch".



