Point Nine Capital richtet neuen Wagniskapital-Fund ein

Point Nine Capital akzentuiert mit diesem Fund seine Grundstrategie primär in europäische Startups zu investieren und nur in Ausnahmefälle sich an Unternehmen außerhalb Europas am Frühphasen-Wachstum zu beteiligen.



Damit verbindet der Early-Stage-Investor auch die Verdeutlichung seiner Wahrnehmungsentwicklung als einer der "führenden, unabhängigen, europäischen Frühphasen-Wagniskapitalgeber".



Christoph Janz, Serial Entrepreneuer, Angel Investor und Point Nine Capital-Managing-Partner, drückt es so aus: "Unser erklärtes Ziel ist es, die besten, auf den Gebieten E-Commerce, Marktplätze, Mobile und SaaS tätigen Entrepreneure frühzeitig zu unterstützen".



Das Kapital, das im Fund Point Nine Capital II zur Verfügung steht, kommt von Private Equity-Investoren wie Horsley Bridge Partners, SAP Ventures sowie Unternehmer und Privatinvestoren wie Arend Lars Iven und Ron Hillman von Berlin Venture Partners oder auch von den beiden Team Europe-Gründern Pawel Chudzinski und dem zuvor zitierten Janz.



atmedia.at