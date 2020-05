Pinvents.com, ein Facebook-Freizeit-Projekt aus Österreich

Die Events werden damit in den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch angeboten.



Der Zugang zum gesamten Angebot erfolgt via individueller Facebook-Accounts worauf die Plattform Informationen zu Events in der Umgebung und Nähe des Network-Mitglieds liefert. Neben den obligatorischen Event-Daten zeigt Pinvents auch die zum Zeitpunkt der Abfrage gelisteten Teilnehmer und damit die geschlechterspezifische Nachfrage nach dem Event. "Ein äußerst beliebtes Feature", erklären Adler und Ziegler.



Die Beiden mussten sich mit Sexyparty.at auch Facebook geschlagen geben. Daran konnte auch der 2008 erfolgte Einstieg von Russmedia und die 2009 erfolgte Integration von Sexyparty.at in Eraffe.at nichts ändern.



Ziegler und Adler "revanchieren" sich für diesen Entwicklungsverlauf in dem sie nun Facebookss Verbreitung für ihre Zwecke nutzen. Pinvents.com, ihr "Freizeit-Projekt", finanzieren sie aus eigenen Mitteln und durch die Werbebewirtschaftung. Derzeit konzipieren sie die künftige Integration von "Premium-Event-Werbung".



Der betriebswirtschaftliche Verlauf ihres Plattform-Betriebs dürfte stimmen. Adler und Ziegler weisen Pinvents.com als "Cash-Flow positiv" aus.