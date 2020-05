Pilot@media.at macht Post Performance-Kampagne

Wobei die Agentur in dieser Kampagne aus dem Vollen der eigenen Leistungskraft schöpfte, um die Kommunikationswirkung der Kampagne bis in das Letzte auszureizen.



In der Kampagne appellierte die Post an Konsumenten einen grünen Flugblatt-Sticker, in dem sich Haushalte zum Bezug von Flugblättern und deren Informationsgehalt und Nutzwert bekennen, an ihre Postkästen zu kleben.



Mittels Gewinnspiel und Aussicht auf Belohnung wurden Konsumenten zum Bekleben ihrer Postkästen überzeugt. Die Kampagne von Pilot@media.at war wiederum auf das Gewinnspiel ausgerichtet.



Karin Bauer, Senior Mediaplanerin Digital Media der Agentur, äußert sich dazu so: "Ziel war es mittels äußerst effizientem Budget-Einsatz möglichst viele Gewinnspiel-Teilnahmen zu generieren. Das wurde mittels interaktiven Response-Maßnahmen wie Performance Advertising, Affiliate Marketing und Social Media Advertising angepeilt und umgesetzt."



Auf der Aktivierungsebene in der eingesetzten Werbemitteln wurden, wie Bauer weiter erklärt, "permanente Call-to-Action-Impulse" gesetzt und "das Logo des Kunden immer im Blickfeld platziert". Ständiges Monitoring der Kampagne während ihrer Laufzeit war integraler Bestandteil der Wirkungssteuerung und -optimierung.



Laut Pilot@media.at finalisierte diese Online-Performance-Kampagne mit "über 24 Millionen Zielgruppen-Kontakten, 36.000 PageViews, 4.000 Online-Gewinnspiel-Teilnehmern und 3.000 Video-Views auf YouTube.