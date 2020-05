Pflichtbesuch

Agentur-Magazin

Die Nutzer werden nicht mehr in eine virtuelle Agentur-Niederlassung geführt sondern tauchen unmittelbar in die Denk- und Kreationswelt ein. Über eine reduzierte Grundnavigation werden die Nutzer in die Inhalte, die in Tag-Clouds über den insgesamt zehn Bereichen hängen, geführt. Eine grafisch reduziert, inhaltlich opulente, besuchenswerte Ogilvy.com, in der man sich auch verlieren kann.



