Das Unternehmen überträgt an sie die Marketingverantwortung für die Region Mittel- und Osteuropa. In dieser Verkaufsregion sind die Märkte Österreich, Schweiz, Italien, Polen, die Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Isreal sowie Südosteuropa zusammengefasst. Pfeiffer kommt von Gigaset Communications. Dort durchlief sie verschiedene Marketing-Positionen in Deutschland und den USA.



